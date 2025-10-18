Tekirdağ'da 134 Kişi Yakalandı, 38'i Tutuklandı
Tekirdağ'da son bir haftada aranan 134 kişi yakalandı, bunlardan 38'i tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü, çeşitli suçlardan aranan kişilere yönelik çalışmalarını sürdürdü.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilerin yakalanması için kent genelinde çalışma yapıldı.
Son bir haftada düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 134 kişi yakalandı.
İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 134 kişiden 38'i tutuklandı, diğer şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel