Tekirdağ'da 130 dönüm buğday ekili alan yandı
AA - Sedat Kara - Güncel
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Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde çıkan yangında, buğday ekili alanlar zarar gördü.
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde çıkan yangında, buğday ekili alanlar zarar gördü.
İsmailli ve Generli mahalleleri arasında bulunan buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Yangında 130 dönüm ekili buğday tarlası yandı.
AA / Sedat Kara - Güncel