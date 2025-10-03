Haberler

Tekirdağ'da 13 Yaşındaki Çocuğa Trafik Kazası: Ağır Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan 13 yaşındaki M.A.İ., hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan 13 yaşındaki çocuk, hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kabahöyük Mahallesi'nde F.Ö. idaresindeki 22 UC 422 plakalı araç, yolun karşısına geçmeye çalışan M.A.İ'ye (13) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan çocuk, sağlık ekiplerince Hayrabolu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından yaralı Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine sevk edildi.

Sürücü ifadesi için polis merkezine götürüldü.

Kaza anı, bir başka aracın kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA / Sedat Kara - Güncel
Gazeteci Fatih Altaylı'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi

Hakim karşısına çıkan gazeteci Fatih Altaylı için karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Geçen yıl alarm veriyordu, Ulaş Gölü resmen kurudu

Can suyu da çözüm olmadı, koca göl resmen kurudu
İsrail, Gazze'ye doğru tek başına ilerleyen Marinette gemisine baskın yaptı

Gazze'ye ilerleyen tek gemiye canlı yayında baskın! Bağlantı kesildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.