Tekirdağ'da 13 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Tekirdağ'da 13 Düzensiz Göçmen Yakalandı
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Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yapılan denetimlerde, yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 13 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili bir kişi insan kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurda giren 13 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimleri çerçevesinde Ergene ilçesinde bir kamyoneti durdurdu.

Kapalı kasa kamyondaki incelemede 13 düzensiz göçmen yakalandı.

Söz konusu yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Denetimde, insan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
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