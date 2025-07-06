Tekirdağ'da 13 Bin Makaron Ele Geçirildi
Saray ilçesinde gerçekleştirilen bir operasyonda 13 bin makaron ve 2 kilo 860 gram tütün ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde 13 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığıyla mücadele kapsamında belirlenen adreslerde arama yaptı.
Aramalarda, 13 bin makaron ve 2 kilo 860 gram tütün ele geçirildi.
Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Cemal Çavdar - Güncel