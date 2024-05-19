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Tekirdağ'da 121 şüpheliden 50'si tutuklandı

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Tekirdağ'da yapılan asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 121 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 50'si tutuklandı.

Tekirdağ'da çeşitli suçlardan aranan 121 şüpheliden 50'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde kamu düzeninin sağlanması amacıyla asayiş uygulaması yaptı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 121 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 50'si çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Tekirdağ 3.Sayfa Güncel Haberler

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