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Tekirdağ'da 120 Bin Makaron Ele Geçirildi

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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir evde yapılan aramada 120 bin makaron, 60 kilogram tütün, tam otomatik dolum makinası ve bir kompresör ele geçirildi. Ev sahibi gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir evde 120 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmaları sürdürüyor.

Ekipler bu kapsamda, Pınarca Mahallesinde S.T'nin evinde aramada yaptı.

Aramada 120 bin makaron, 60 kilogram tütün, tam otomatik dolum makinası ve bir kompresör ele geçirildi.

Gözaltına alınan ev sahibi hakkında işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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