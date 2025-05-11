Tekirdağ'da 12 Ton Keşkek İkram Edilen Bolluk ve Keşkek Şenliği Düzenlendi

Tekirdağ'da Ergene Samsunlular Dayanışma ve Yardımlaşma Derneğince düzenlenen Bolluk ve Keşkek Şenliği'nde yaklaşık 12 ton keşkek ikram edildi.

Dernek tarafından Yeşiltepe Mahallesi'nde Bolluk ve Keşkek Şenliği düzenlendi.

Yapılan organizasyonda, 20 kazanda yaklaşık 12 ton keşkek pişirildi.

Keşkek, davetliler tarafından 4 saatte tüketildi.

Dernek Başkanı Şükrü Kırıkçı, yaptığı açıklamada, yörelerinin şenliğini Ergene'de yaşattıklarını ifade etti.

Geleneksel hale getirdikleri etkinlikte hemşehrileriyle bir araya geldiklerini belirten Kırıkçı, "Bolluk aşımızın bu yıl 25'incisini düzenliyoruz. 20 kazan keşkek hazırladık. 600 kilo kuşbaşı et kullandık, ayrıca 4 koç kestik kavurma olarak misafirlerimize ikram ettik. Gördüğünüz gibi güzel bir kalabalık, güzel bir organizasyon." dedi.

Ergene Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak da dernek yönetimine organizasyon için teşekkür etti.