Müsavat Dervişoğlu kutsal mekana makam aracıyla girdi

İYİ Parti liderinden kutsal mekanda tepki çeken hareket
Trump'tan Abbas ve Şara sürprizi! Kızgın olduğu Netanyahu yok

Trump'tan Abbas ve Şara sürprizi! Kızgın olduğu Netanyahu yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'in teklifine yanıt: İstanbul'da ev sahipliğine hazırız

Putin'in tarihi İstanbul çağrısına Erdoğan'dan ilk yorum
Kağıthane'de minibüs yayaların arasına daldı: 1 ölü, 3 ağır yaralı

Minibüs yayaların arasına daldı, ortalık kan gölüne döndü

Tekirdağ'da 12 Ton Keşkek İkram Edilen Bolluk ve Keşkek Şenliği Düzenlendi

Tekirdağ'da 12 Ton Keşkek İkram Edilen Bolluk ve Keşkek Şenliği Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, Ergene Samsunlular Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen Bolluk ve Keşkek Şenliği'nde yaklaşık 12 ton keşkek ikram edildi. Dernek Başkanı, etkinliğin geleneksel hale geldiğini ve güzel bir organizasyon gerçekleştiğini ifade etti.

Tekirdağ'da Ergene Samsunlular Dayanışma ve Yardımlaşma Derneğince düzenlenen Bolluk ve Keşkek Şenliği'nde yaklaşık 12 ton keşkek ikram edildi.

Dernek tarafından Yeşiltepe Mahallesi'nde Bolluk ve Keşkek Şenliği düzenlendi.

Yapılan organizasyonda, 20 kazanda yaklaşık 12 ton keşkek pişirildi.

Keşkek, davetliler tarafından 4 saatte tüketildi.

Dernek Başkanı Şükrü Kırıkçı, yaptığı açıklamada, yörelerinin şenliğini Ergene'de yaşattıklarını ifade etti.

Geleneksel hale getirdikleri etkinlikte hemşehrileriyle bir araya geldiklerini belirten Kırıkçı, "Bolluk aşımızın bu yıl 25'incisini düzenliyoruz. 20 kazan keşkek hazırladık. 600 kilo kuşbaşı et kullandık, ayrıca 4 koç kestik kavurma olarak misafirlerimize ikram ettik. Gördüğünüz gibi güzel bir kalabalık, güzel bir organizasyon." dedi.

Ergene Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak da dernek yönetimine organizasyon için teşekkür etti.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Antalya'da vatandaşı darbeden 2 polis görevden uzaklaştırıldı

Tepki çeken görüntülerin ardından iki polis için harekete geçildi
Canlı: Beşiktaş Kulübü yeni başkanını seçiyor! Oy sayma işlemine geçildi

Beşiktaş'ta seçim günü! İlk sandık sonuçları belli oluyor
Hesabına gelen para yüzünden askere gidemeyecek

Hesabına gelen para yüzünden askere gidemeyecek
Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek! Cuma günü Meclis'e geliyor

Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek! Cuma günü Meclis'te
Gidilecek gibi değil! Çeşme'deki tuvalet fiyatını gören gözlerine inanamadı

Çeşme'deki tuvalet fiyatını gören gözlerine inanamadı
Bazı memurluklar için yaş sınırı geliyor

Bazı memurluklara yaş sınırı geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.