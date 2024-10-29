Tekirdağ'da 12 Milyon Lira Değerinde Sahte Deterjan Operasyonu

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından Kapaklı ve Çerkezköy ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, yasa dışı yollarla üretilerek, satışa sunulmak üzere depolarda saklanan 12 milyon lira değerinde sahte deterjan ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı, Kapaklı ve Çerkezköy ilçelerinde üç farklı depoda sahte temizlik malzemesi üretildiği ihbarını aldı. İhbar üzerine ekiplerin depolara yaptığı operasyonlarda farklı markalar adı altında piyasaya sürülmek üzere hazırlanan tonlarca sahte deterjan ve temizlik ürünü tespit edildi. Operasyonlarda 500 kilogram toz deterjan, farklı ebatlarda ambalajlanmış toplamda 23 bin 175 litre sıvı bulaşık ve temizlik deterjanı bulundu. Sahte üretim faaliyetleri için gerekli olan 6 bin rulo etiket, 29 bin 786 boş bidon ve çeşitli ebatlarda poşetler de ele geçirildi. Ayrıca, depolarda ürünlerin paketlenmesi için kullanılan bir kodlama makinesi ve paketleme kapakları da bulundu. Ele geçirilen malzemelerin toplam piyasa değerinin 12 milyon lirayı bulduğu belirtildi. Sahte üretim faaliyetlerine karıştığı belirlenen kişilere yönelik soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Haber - Kamera: Mehmet YİRUN / TEKİRDAĞ,