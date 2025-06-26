Tekirdağ'da 12 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi
Tekirdağ'da jandarma ekipleri, bir otomobilde gerçekleştirilen incelemede 12 kilogram skunk uyuşturucu madde ele geçirdi. Sürücü H.Ç. gözaltına alındı.
Tekirdağ'da bir otomobilde 12 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma kapsamında Ergene Avrupa Otoyolu Çorlu Gişeleri'nde şüphe üzerine H.Ç'nin kullandığı otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada 12 kilogram skunk bulundu.
Sürücü gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel