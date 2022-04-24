Tekirdağ'da 12 göçmen yakalandı - Haberler

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Tekirdağ'da 12 göçmen yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Tekirdağ'da 12 göçmen yakalandı

Tekirdağ'da yurda yasadışı yollarda giriş yapan 12 düzensiz göçmen yakalandı.

Tekirdağ'da yurda yasadışı yollarda giriş yapan 12 düzensiz göçmen yakalandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yurda yasa dışı yollardan giren 12 düzensiz göçmen yakalandı. Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Şehit Sabahattin Ergin Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Çorlu-İstanbul yolunda yaptıkları rutin yol kontrollerinde, A.H.'nin kullandığı minibüsü şüphe üzerine durdurdu. Minibüste bulunan 12 yabancı uyruklunun yurda kaçak yollardan girdikleri tespit edildi. Yabancı uyruklular, yapılan işlemlerinin ardından Tekirdağ Göç İdaresi ekiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

(Tunay Özdemir/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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