Tekirdağ'da 12 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Tekirdağ'da düzenlenen denetimlerde yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 12 düzensiz göçmen yakalandı. İnsan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 12 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Ergene ilçesindeki denetimde 12 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.