Tekirdağ'da 12 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler

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Tekirdağ'da 12 düzensiz göçmen yakalandı

AA - Mesut Karaduman - Güncel
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Tekirdağ'da 12 düzensiz göçmen yakalandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yurda yasa dışı yollardan giren 12 düzensiz göçmen yakalandı.

ÇORLU, TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yurda yasa dışı yollardan giren 12 düzensiz göçmen yakalandı.

Çorlu Şehit Sabahattin Ergin Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Çorlu-İstanbul yolunda yaptıkları kontrolde, A.H'nin kullandığı minibüsü durdurdu.

Minibüsteki 12 yabancı uyruklunun yurda kaçak yollardan girdiği belirlendi.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Tekirdağ Göç İdaresi ekiplerine teslim edildi.

Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Mesut Karaduman - Güncel

Polis Merkezi, Tekirdağ, Şehit, Çorlu, Güncel, Haberler

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