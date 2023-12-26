Tekirdağ'da 1190 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi, 5 Şüpheli Gözaltına Alındı
Tekirdağ'da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, yeni yıl öncesi piyasaya sürülmek istenen sahte içkiler ele geçirildi. Operasyon sonucunda 1190 litre kaçak içki, damıtma sistemi ve 5 bin doldurulmuş makaron bulundu. Gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Tekirdağ'da jandarma ekiplerince 1190 litre sahte içki ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yeni yıl öncesi ürettikleri sahte içkileri piyasaya sürmeye çalışan kişilerin yakalanmasına yönelik yaptığı çalışma sonrası bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Evlerde yapılan aramada 1190 litre kaçak içki, damıtma sistemi ve 5 bin doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.