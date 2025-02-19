Tekirdağ'da 112 Acil Çağrı Hizmetleri Toplantısı Gerçekleşti
Vali Recep Soytürk başkanlığında düzenlenen toplantıda, Tekirdağ 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü 2024 yılı faaliyetleri hakkında bilgilendirme yaptı.
Tekirdağ'da Vali Recep Soytürk başkanlığında 112 Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, toplantı 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü'nde yapıldı.
Toplantıda, Tekirdağ 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Selma Ergönül, 2024 yılı faaliyet, çalışma ve istatistikleri hakkında bilgilendirmede bulundu.
Toplantıya Vali Yardımcısı Kaan Peker, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin, Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Yüzbaşı Can Çakıcı, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Cengiz Çelik, AFAD İl Müdürü Taha Yasin Çekiç, Orman İşletme Müdürü Nebi Yaşar ve İl Sağlık Müdür Vekili Mustafa Dönmez katıldı.