Tekirdağ'da 11 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Tekirdağ'da yapılan jandarma denetiminde, yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 11 düzensiz göçmen yakalandı. Minibüs sürücüsü insan kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı ve göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 11 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ergene ilçesindeki denetimde bir minibüsü durdurdu.
Minibüsteki 11 düzensiz göçmen yakalandı. Araç sürücüsü, insan kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.
Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel