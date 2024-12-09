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Tekirdağ'da 11 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Tekirdağ'da 11 Düzensiz Göçmen Yakalandı
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Tekirdağ'da gerçekleştirilen jandarma denetimlerinde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 11 düzensiz göçmen yakalanırken, bir kişi insan kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına alındı.

Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 11 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Ergene ilçesindeki uygulamada bir hafif ticari araçta 11 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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