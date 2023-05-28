Tekirdağ'da 107 yaşındaki Makbule teyze oy kullandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yaşayan 107 yaşındaki Makbule Özgür, tekerlekli sandalyesiyle oy kullanmaya geldi. Türkiye'deki en yaşlı seçmenler arasında yer alan Makbule teyzenin demokrasiye olan inancı ve bağlılığı birçok vatandaşa örnek oldu.

Tekirdağ'da yaşayan 107 yaşındaki "asırlık çınar" Makbule teyze, oy kullanmaya tekerlekli sandalyesiyle geldi.

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde tüm yurtta olduğu gibi Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde de genci yaşlısı sandık başına gitti. İlçeye bağlı Bağlık Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk ve 20 torun sahibi 107 yaşındaki Makbule Özgür de oyunu oğlu Yaşar Özgür ile birlikte Şehit Erdem Uçar İmam Hatip Ortaokulu'nda kullandı.

"Erdoğan'a canım feda"

Şehit Erdem Uçar İmam Hatip Ortaokulu'nda 1021 numaralı sandıkta oyunu kullanan ve üç oğlundan hayatta kalan Yaşar Özgür ile birlikte oyunu tekerlekli sandalyede kullanmaya gelen Makbule Özgür, asıl yaşının 107 olduğunu, babasının nüfusa geç yazdırdığı için doğum tarihinin 1922 olduğunu ifade ederek, "Ben vatanıma, milletime bağlı evlatlar yetiştirdim. Allah bana üç evlat verdi. Bugün ikisi hayatta değil. Rabbim 20 torun nasip etti" dedi.

Türkiye'deki en yaşlı seçmenler arasında

Hayatı boyunca 1 padişah, 12 Cumhurbaşkanı, 27 padişah gördüğünü ifade eden Makbule teyze ülke genelinde oy kullanan en yaşlı seçmenler arasında yer alırken, Makbule teyzenin demokrasiye olan inancı ve bağlılığı ise birçok vatandaşa örnek oldu. - TEKİRDAĞ