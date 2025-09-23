Haberler

Tekirdağ'da 1000 Öğrenciye Trafik Eğitimi Verildi

İçişleri Bakanlığı'nın Mobil Trafik Eğitim TIR'ı Tekirdağ'da yaklaşık 1000 öğrenciye trafik kuralları eğitimi verdi. Öğrenciler, teorik ve pratik olarak trafik güvenliği hakkında bilgi sahibi oldu.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Mobil Trafik Eğitim TIR'ı içinde oluşturulan sınıfta öğrencilere trafik kuralları anlatıldı. Ayrıca TIR'ın önüne kurulan özel trafik parkurunda çocuklar, öğrendikleri bilgileri uygulama imkanı buldu. Öğrenciler, trafik ışıklarını, yaya geçitlerini, emniyet kemerinin önemini ve trafikte dikkat edilmesi gereken kuralları hem teorik hem de pratik olarak öğrenerek bilinçlendirildi. İki gün süren eğitim faaliyetinde yaklaşık 1000 öğrenciye trafik bilinci aşılandı.

Eğitim programını Tekirdağ Vali Yardımcısı Kaan Peker ile İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı da takip etti.

Haber-Kamera: Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ, -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
