Tekirdağ'da 100 Metrelik Türk Bayrağı ile Cumhuriyet Korteji

TEKİRDAĞ'DA POLİSLER 100 METRELİK TÜRK BAYRAĞI TAŞIDI

Tekirdağ'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Cumhuriyet Korteji düzenlendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, CHP Tekirdağ milletvekilleri İlhami Özcan Aygun, Nurten Yontar ile binlerce kişinin katıldığı yürüyüşte İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polisler 100 metre uzunluğunda Türk bayrağı taşıdı. Hükümet Caddesi üzerindeki yürüyüşte Tekirdağ Motosiklet Derneği üyeleri de bayraklarla donattıkları motosikletleriyle katıldı.

Haber-Kamera: Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ,