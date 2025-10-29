Tekirdağ'da 100 Metrelik Türk Bayrağı ile Cumhuriyet Korteji
Tekirdağ'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen Cumhuriyet Korteji'nde binlerce kişi katıldı. Polisler 100 metre uzunluğunda Türk bayrağı taşıdı.
Tekirdağ'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Cumhuriyet Korteji düzenlendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, CHP Tekirdağ milletvekilleri İlhami Özcan Aygun, Nurten Yontar ile binlerce kişinin katıldığı yürüyüşte İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polisler 100 metre uzunluğunda Türk bayrağı taşıdı. Hükümet Caddesi üzerindeki yürüyüşte Tekirdağ Motosiklet Derneği üyeleri de bayraklarla donattıkları motosikletleriyle katıldı.
Haber-Kamera: Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel