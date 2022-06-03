Tekirdağ'da 100 kişi plajları temizledi - Haberler

Tekirdağ'da 100 kişi plajları temizledi Tekirdağ'da 100 kişi plajları temizledi Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Çevre Haftası çerçevesinde 100 kişi plajlarda temizlik yaptı. Tekirdağ'da 100 kişi plajları temizledi TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Çevre Haftası çerçevesinde 100 kişi plajlarda temizlik yaptı. Çevre Haftası çerçevesinde Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce Marmara Denizinin Süleymanpaşa ilçesi kıyılarında bulunan plajlarda temizlik etkinliği düzenlendi. Yaz aylarının başlamasıyla denize girecek vatandaşların daha temiz plajlarda denize girmesi için Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve özel bir limanın personelinden oluşan 100 kişi kahvaltı yaptıktan sonra, alanda temizlik çalışması başlattı. Plajın başında ellerindeki poşetlerle dizilen 100 kişi, plajları baştan sona kadar temizleme çalışması gerçekleştirdi. İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ - Güncel İklim Değişikliği Tekirdağ Marmara Güncel Haberler

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