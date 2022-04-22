Tekirdağ'da 100 bin boş makaron ele geçirildi - Haberler

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Tekirdağ'da 100 bin boş makaron ele geçirildi

AA - Mesut Karaduman - Güncel
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Tekirdağ'da 100 bin boş makaron ele geçirildi

Çorlu ilçesinde polis ekiplerince bir otomobilde ve iş yerinde 100 bin boş makaron (sigara kağıdı) ele geçirildi.

Çorlu ilçesinde polis ekiplerince bir otomobilde ve iş yerinde 100 bin boş makaron (sigara kağıdı) ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık suçlarının önlenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler Çorlu ilçesinde şüphe üzerine durdurdukları bir otomobilde ve bir işyerinde yaptıkları aramada 100 bin bandrolsüz boş makaron, bin dolu makaron ve 14 elektronik sigara atomizeri ele geçirdi.

Otomobilde ve iş yerinde bulunan 3 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

AA / Mesut Karaduman - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Sigara, Polis, Çorlu, Güncel, Haberler

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