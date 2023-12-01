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Tekirdağ'da 10 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi, 2 Şüpheli Tutuklandı

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Tekirdağ'da jandarma ekipleri tarafından durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 10 ruhsatsız tabanca ve 11 şarjör bulundu. Gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tekirdağ'da jandarma ekiplerince bir otomobilde 10 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 2 şüpheli cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, denetim sırasında durumunda şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Otomobilde, 10 ruhsatsız tabanca ve 11 şarjör ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.A ve D.A. jandarmadaki işlemlerini ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

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