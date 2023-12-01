Haberler ›› Güncel ›› Tekirdağ'da 10 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi, 2 Şüpheli Tutuklandı

Tekirdağ'da 10 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi, 2 Şüpheli Tutuklandı

1 Aralık 2023 09:34 Son Güncelleme: 09:36 Abone Ol

Tekirdağ'da jandarma ekipleri tarafından durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 10 ruhsatsız tabanca ve 11 şarjör bulundu. Gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.