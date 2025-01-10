Tekirdağ'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Valilik önünde düzenlenen törende Süleymanpaşa Basın Mensupları Derneği Başkanı Elçin Yıldıral Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Ardından saygı duruşunda bulunuldu İstiklal Marşı okundu.

Yıldıral, burada yaptığı konuşmada, basın mensuplarının kamuoyunun bilgilendirilmesindeki en önemli unsurlardan biri olduğunu söyledi.

Gazetecilerin sadece belirli günlerde hatırlanmaması gerektiğini belirten Yıldıral, "Yazılarımızdan yaptığımız haberlerden kaynaklı dolayı sürekli bir şekilde anlaşılamıyoruz, ayrıştırılıyoruz. Gazetecilik yapmaya çalışıyoruz bu faaliyeti gerçekten iyi bir anlamda kentin gelişmesi noktasında icra etmeye çalışıyoruz ancak bazen sıkıcı durumlarla da karşılaşabiliyoruz. Her zaman halkın sesi olmaya, ilkeli, doğru, tarafsız habercilik yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Yıldıral, toplum vicdanının oluşması ve haber alma özgürlüğünün güvenceye alınmasının, bağımsız ve özgür bir medya ile olabileceği aktararak, basın ahlakıyla görevini başarıyla yerine getiren gazetecileri ve görevini yaparken hayatını kaybeden basın şehitlerini saygı ve rahmetle andıklarını dile getirdi.

Törene, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar ve basın mensupları katıldı.