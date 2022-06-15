Tekirdağ'da 10 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Haberler

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Tekirdağ'da 10 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

AA - Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Çorlu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Kemalettin Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine söz konusu adrese operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada, 10 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu, 7 sentetik ecza hapı, 22 tabanca mermisi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 8 bin 735 lira ele geçirildi.

Ekipler evdeki şüpheli A.K'yi gözaltına aldı.

AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel

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