Tekirdağ'da 10 Bin Makaron ve Kaçak Tütün Ele Geçirildi
Tekirdağ'da jandarma ekipleri, tütün kaçakçılığına yönelik düzenledikleri operasyonda 10 bin makaron ve 40 kilogram kaçak tütün ele geçirdi. İki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Tekirdağ'da 10 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığıyla mücadele kapsamında, Çorlu ilçesinde 2 evde arama yaptı.
Aramalarda, 10 bin makaron, 40 kilogram kaçak tütün ve kompresör ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel