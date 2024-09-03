Tekirdağ'da 1 Milyon 600 Bin Makaron Ele Geçirildi

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 1 milyon 600 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Vatan Mahallesi'nde A.K'ye ait depoda arama yaptı.

Aramada 1 milyon 600 bin makaron ve 3 ton kıyılmış tütün ele geçirildi.

Şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.