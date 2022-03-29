Tekirdağ'da 1 kilo 900 gram uyuşturucu ele geçirildi
AA - Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde jandarma ekiplerince otomobilde 1 kilo 900 gram uyuşturucu ele geçirildi.
TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde jandarma ekiplerince otomobilde 1 kilo 900 gram uyuşturucu ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe girişinde kısa süreli takibin ardından şüpheli bir otomobili durdurdu.
Otomobildeki aramada 1 kilo 900 gram sentetik uyuşturucu bulundu.
Gözaltına alınan S.G. ve N.G'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel