Tekirdağ'da 1 kilo 900 gram uyuşturucu ele geçirildi - Haberler

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Tekirdağ'da 1 kilo 900 gram uyuşturucu ele geçirildi

AA - Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
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Tekirdağ'da 1 kilo 900 gram uyuşturucu ele geçirildi

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde jandarma ekiplerince otomobilde 1 kilo 900 gram uyuşturucu ele geçirildi.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde jandarma ekiplerince otomobilde 1 kilo 900 gram uyuşturucu ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe girişinde kısa süreli takibin ardından şüpheli bir otomobili durdurdu.

Otomobildeki aramada 1 kilo 900 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Gözaltına alınan S.G. ve N.G'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Jandarma, Tekirdağ, Güncel, Haberler

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