Tekirdağ'da 1 Kilo 770 Gram Esrar Ele Geçirildi
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yapılan operasyonda, bir kişinin evinde 1 kilo 770 gram esrar ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde evinde 1 kilo 770 gram esrar ele geçirilen kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda ekipler, İstiklal-Kurtpınar Mahallesi'nde Ü.I'nın evinde yaptığı aramada 1 kilo 770 gram esrar ele geçirdi.
Ev sahibi Ü.I. gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Güncel