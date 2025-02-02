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Tekirdağ'da 1. Hamsi ve Mıhlama Festivali Coşkuyla Gerçekleşti

Tekirdağ'da 1. Hamsi ve Mıhlama Festivali Coşkuyla Gerçekleşti
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Tekirdağ'da düzenlenen '1. Hamsi ve Mıhlama Festivali'nde yaklaşık 5 ton hamsi katılımcılara ikram edildi. Festival, yöresel yemekler, horon gösterileri ve dayanışma temasıyla dolu etkinliklere sahne oldu.

Tekirdağ'da "1. Hamsi ve Mıhlama Festivali"nde katılımcılara yaklaşık 5 ton hamsi ikram edildi.

Karadeniz Mahallesi'nde, Karadeniz İlleri Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince gerçekleştirilen festival son gün etkinlikleriyle devam etti.

Vatandaşlar, Karadeniz Bölgesi'ne ait yöresel yemek ve ürünlerin sergilendiği stantları gezip kemençe eşliğinde horon oynayarak eğlendi.

Festival kapsamında, Trabzon'dan getirilerek ızgaralarda pişirilen yaklaşık 5 ton hamsi vatandaşlara dağıtıldı.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer ve Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar da vatandaşlara hamsi ikram etti.

Vali Soytürk, burada yaptığı konuşmada, Tekirdağ'da birçok şehirden gelen insanların yaşadığını söyledi.

Tekirdağ'da hemşehri derneklerinin yaptığı etkinliklerinin çok anlamlı olduğunu ifade eden Soytürk, "Burada insanlar birlik ve beraberlik içinde yaşıyorlar. Bazıları dernek kurarak kültürlerini yaşatıyor, aynı zamanda bulundukları illere de katkı sağlıyorlar. İlimizde dernekçilik güçlü ve yaygın. Karadenizliler Derneği muhtemelen en güçlüsü. Geçen yine yayla şenliklerinde beraberdik çok kalabalıktı. Bugün yine çok kalabalık. Bu birlik ve beraberliğin devam etmesini ümit ediyorum." dedi.

Yüceer de Tekirdağ'ın çok anlamlı bir festival daha kazandığını dile getirdi.

Festivalde çok güzel bir heyecan ve dayanışma olduğunu belirten Yüceer, "Karadenizliler şenliği, birliği, beraberliği biliyor. Bunu yapabilmek için de Karadeniz'in inatçı ve tuttuğunu koparan ruhuna ihtiyaç var. Bu ruh da dernekte ve buradaki Karadenizlilerde var. Burada çok güzel yöresel ürünler var. Bizler hangi şehirden gelirsek gelelim aynı sofra etrafında en zor günde omuz omuza olmayı bilen insanlarız." diye konuştu.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Nallar ise bu tür etkinliklerin birlik ve beraberliği güçlendirdiğini ifade etti.

Festivalde sadece hamsi ve mıhlamanın tadını değil aynı zamanda dayanışmanın gücünü paylaştıklarını dile getiren Nallar, festivalin geleneksel hale gelmesi için ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını belirtti.

Dernek Başkanı Muharrem Akyüz de 20 yıldır yaz aylarında düzenledikleri yayla şenliklerinden sonra kışın da hamsi ve mıhlama festivalini düzenlemeye başladıklarını, festivalin beklediklerinden fazla ilgi gördüğünü kaydetti.

Programa, Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürü Mehmet Ali Şişmanlar, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Festival kapsamında bu akşam şarkıcı Resul Dindar sahne alacak.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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