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Tekirdağ'da 1. Hamsi ve Mıhlama Festivali Başladı

Tekirdağ'da 1. Hamsi ve Mıhlama Festivali Başladı
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Tekirdağ Karadeniz İlleri Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen 1. Hamsi ve Mıhlama Festivali, Karadeniz Mahallesi'nde başladı. Festival, 3 gün süresince Trabzon ekmeği, Akçaabat köftesi gibi yöresel lezzetlerin sergileneceği etkinliklerle devam edecek.

Tekirdağ Karadeniz İlleri Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince düzenlenen "1. Hamsi ve Mıhlama Festivali" başladı.

Dernek Başkanı Muharrem Akyüz, Karadeniz Mahallesi'ndeki şenlik alanında düzenlenen festivalde, kente yeni bir festival kazandıracakları için heyecanlı olduklarını söyledi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Süleymanpaşa Belediyesine katkılarından dolayı teşekkür eden Akyüz, "Karadeniz'i Tekirdağ'da yaşatmaya çalışıyoruz. Bu sene festivalin ilkini yapıyoruz. 3 gün boyunca festival devam edecek. Buraya gelen herkes yöresel lezzetleri bulacak. Müzik, eğlence her şey burada mevcut. Birlik, beraberlik içinde kültürümüzü yaşayalım istiyoruz. Herkesi horon halkamıza bekliyoruz." dedi.

Tekirdağ'da yaşayan Metin Tayar da Trabzonlu olarak memleketlerini Tekirdağ'a taşıdıklarını dile getirdi.

Bu tür etkinliklerin memleket hasreti çekenler için çok anlamlı olduğunu aktaran Tayar, "İnsanlar buraya gelince birazda olsa memlekete gitmiş gibi hissediyor." diye konuştu.

İsmail Kandemir ise Karadenizlilerin gittiği her yere kültürlerini götürdüğünü dile getirerek, kültür kaynaşmasının en güzel örneklerinin bu tür festivallerde yaşandığını vurguladı.

Festivale katılanlar, 3 gün sürecek etkinliklerde, Trabzon ekmeği, Akçaabat köftesi, Vakfıkebir tereyağı gibi Karadeniz Bölgesi'ne ait yöresel yemek ve ürünlerin sergilendiği stantları gezme fırsatı bulacak.

Yarın ve pazar günü festivale katılan vatandaşlara 4,5 ton hamsi ile 500 kilogram peynirle yapılacak mıhlama ikram edilecek.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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