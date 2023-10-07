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Tekirdağ Çorlu'da Yaya Geçidinden Geçerken Motosikletin Çarptığı Kadın Yaralandı

Tekirdağ Çorlu'da meydana gelen kazada, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan bir kadın motosikletin çarpması sonucu yaralandı. Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı ve polis olayla ilgili inceleme başlattı.