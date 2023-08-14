Tekirdağ Çorlu'da Tekel Büfeye Silahlı Saldırı: 3 Yaralı

Esnafa silahlı, şişeli, tekmeli ve yumruklu saldırı kamerada

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da sabah saatlerinde tekel büfeye gelen şahıslar, esnafı darp edip silahlı saldırı gerçekleştirdi. Olayda yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, sabaha karşı Şeyhsinan Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan büfede meydana geldi. İddiaya göre, markete gelen 3 şahıs, poşet dolusu alışveriş yaptı. Ödeme yapılmadığı gerekçesiyle iş yeri esnafı ile müşteri arasından tartışma yaşandı. Sinirlenen şahıslardan biri esnaf O.G.'ye kurşun yağdırdı. Kulağından yaralanan büfe sahibi O.G. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. O.G.'nin yanında bulunan 1 kişi de tekme ve yumruklu saldırıya uğrayarak darp edildi.

Öte yandan yaralanan O.G. için ambulansı arayan komşu esnaf A.D.'nin kafasına öfkeli şahıslar tarafından içki şişesi vuruldu. Başında içki şişesi kırılması sonucu yaralanan A.D., Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. A.D.'nin başına dikiş atılarak tedavisi yapıldı.

Polis tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.