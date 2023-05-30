Tekirdağ Çorlu'da Sağanak Yağış Araçları Suya Gömdü

Tekirdağ Çorlu'da sağanak yağış nedeniyle yarılan yola düşen araçlar yolda mahsur kaldı. Araç sürücüleri, belediyeye tepki gösterdi. Bazı evlerin bodrum katları da suyla doldu.

Araçlar suya gömüldü, sürücüler tepki gösterdi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da sağanak yağış nedeniyle yarılan yola düşen araçlar yolda mahsur kaldı. Araç sürücüleri, belediyeye tepki gösterdi.

Şeyh Sinan Mahallesi Kılıç Sokak'ta şiddetli yağışın etkisiyle yolda yarılma ve çökme meydana geldi. Trafikte seyreden iki minibüs ve iki otomobil çöken yere düşerek mahsur kaldı. Göle dönen yolda kalan vatandaşlar araçlarından çıkamadı.

Belediye ekipleri, göle dönen yollarda açma çalışması başlattı. Bazı evlerin bodrum katları da suyla doldu. Vatandaşlar, suyu tahliye etmek için kendi çabalarıyla seferber oldu.