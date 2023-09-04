Tekirdağ Çorlu'da Otomobilin Tekerleği Kadının Ayağının Üzerinden Geçti

Tekirdağ Çorlu'da yolda yürürken otomobilin tekerleği ayağının üzerinden geçen kadın yaralandı. Kaza anı ise kameraya yansıdı. Kaza, Kemalettin Mahallesi Dr. Sabribey Sokak üzerinde meydana geldi. Ayağı ezilmesi sonucu yaralanan yaya ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.