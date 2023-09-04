Tekirdağ Çorlu'da Otomobilin Tekerleği Kadının Ayağının Üzerinden Geçti
Tekirdağ Çorlu'da yolda yürürken otomobilin tekerleği ayağının üzerinden geçen kadın yaralandı. Kaza anı ise kameraya yansıdı. Kaza, Kemalettin Mahallesi Dr. Sabribey Sokak üzerinde meydana geldi. Ayağı ezilmesi sonucu yaralanan yaya ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.
Yolda yürüyen kadının ayağının üzerinden otomobil geçti
TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da yolda yürürken otomobilin tekerleği ayağının üzerinden geçen kadın yaralandı. Kaza anı ise anı ise kameraya yansıdı.
Kaza, Kemalettin Mahallesi Dr. Sabribey Sokak üzerinde meydana geldi. Kurulan semt pazarı nedeniyle yayaların yoğun olarak kullandığı sokak üzerinde seyreden E.T. idaresindeki 59 FR 404 plakalı otomobilin tekerleği, yolda yürüyen E.K. isimli kadının ayağının üzerinden geçti.
Ayağı ezilmesi sonucu yaralanan yaya E.K. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.
Öte yandan sokak esnafı, semt pazarının bulunduğu günlerde yolun araç trafiğine kapatılması gerektiğini savundu.