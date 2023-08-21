Tekirdağ Çorlu'da otomobilin beton bloğa çarpması sonucu anne hayatını kaybetti, bebeği ağır yaralandı

Tekirdağ Çorlu'da meydana gelen kazada bir otomobil, beton bloğa çarptı. Kazada anne hayatını kaybederken, bebeği ağır yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve bebeğin tedavisi devam ediyor. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.