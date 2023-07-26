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Tekirdağ Çorlu'da Mahalle Arasında Çıkan Yangın Dron Kamerası Tarafından Görüntülendi

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Tekirdağ Çorlu'da Rumeli Mahallesi İsmetpaşa Bulvarı üzerindeki otluk alanda çıkan yangın, dron kamerası tarafından görüntülendi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Yangının nedeni araştırılıyor.

Tekirdağ Çorlu'da mahalle arasında otluk alanda çıkan yangın dron kamerası tarafından görüntülendi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürüldü.

Yangın, Rumeli Mahallesi İsmetpaşa Bulvarı üzerindeki otluk alanda meydana geldi. Az sayıda ağaç ve kuru otlar henüz bilinmeyen sebeple tutuştu. Dumanların yükseldiğini gören yoldan geçen sürücü ve mahalle sakinleri, itfaiyeyi aradı.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürme işlemi gerçekleştirdi.

Cam kırıklarından çıkmış olabilir

Yangın nedeniyle 3 dönüm otluk arazi küle döndü. Olay yerinde çok sayıda içki şişesi ve cam kırığı olması dikkat çekti. Yangının da sıcak havanın etkisiyle cam kırıklarından çıkmış olabileceği üzerinde duruluyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Tekirdağ İtfaiye Çorlu Güncel Haberler

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