Tekirdağ Çorlu'da Feci Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı
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Tekirdağ Çorlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı. Kaza, Çorlu Çevre yolu taş ocağı mevkiinde meydana geldi.
Tekirdağ Çorlu ilçesinde yoldan çıkan aracın takla atması sonucu meydana gelen feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
Kaza, Çorlu Çevre yolu taş ocağı mevkiinde meydana geldi. Ergene istikametine seyreden B.T. idaresindeki 34 BRS 048 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.
Şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü B.T. yaralanırken, yolcu olarak bulunan Doğuhan Deniz ise hayatını kaybetti. Yaralı sürücü, Çorlu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel