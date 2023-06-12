Tekirdağ Çorlu'da Feci Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı

Tekirdağ Çorlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı. Kaza, Çorlu Çevre yolu taş ocağı mevkiinde meydana geldi.