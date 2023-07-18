Tekirdağ Çorlu'da çıkan ot yangını söndürüldü

Tekirdağ Çorlu'da meydana gelen ot yangını, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Tekirdağ Çorlu'da çıkan ot yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, dün akşam Esentepe Mahallesi Adnan Doğu Caddesi mevkiinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebeple otluk alanda yangın çıktı. Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak itfaiye biriminden yardım istedi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın büyümeden söndürüldü.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırıyor. - TEKİRDAĞ