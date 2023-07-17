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Tekirdağ Çorlu'da Büyük Yangın

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaklaşık 100 dönüm buğday anızı ve çalılık alanın alev alev yanması trafikte ilerleyen sürücüleri olumsuz etkiledi. Yangın, Kemalettin Mahallesi Çevre Yolu mevkiinde meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Tekirdağ Çorlu'da yaklaşık 100 dönüm buğday anızı ve çalılık alan alev alev yanması trafikte ilerleyen sürücüleri de olumsuz etkiledi.

Yangın, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Kemalettin Mahallesi Çevre Yolu mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle biçilmiş buğday anızında yangın çıktı. Yangın büyüyerek geniş bir alana yayılması üzerine çevre yolunda trafikteki sürücülerde ilerlemekte büyük zorluk yaşadı. Yangın nedeniyle yaklaşık 100 dönüm anız ve çalılık alan küle döndü.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve su tankeri sevk edildi. Yoğun duman nedeniyle sürücülerin görüşmesi mesafesi düştü. Polis ekipleri İstanbul'dan Edirne istikametine trafiği kısa süreliğine durdurdu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Tekirdağ Çorlu Güncel Haberler

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