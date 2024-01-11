Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katıldı
Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Kaan Sinan Tohumcu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katıldı. Tohumcu, Türkiye ve dünya gündemini etkileyen, uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan en etkileyici fotoğrafları inceledi ve oyladı.
Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Kaan Sinan Tohumcu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri 2023" oylamasına katıldı.
Tohumcu, makamında gerçekleştirdiği oylamada, Türkiye ve dünya gündemini etkileyen, önemli uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan en etkileyici seçkideki 5 kategoride sunulan 147 fotoğrafı inceledi.
Tohumcu, "Deprem: Umut" adıyla oylamaya sunulan seçkiden Murat Şengül'ün "Hoş geldin", İsrail yönetiminin savaş suçu niteliğindeki saldırıları hakkında delil kabul edilerek tarihe not düşen "Gazze: Kanıt" kategorisinden ise Ali Jadallah'ın "Son sığınak" fotoğrafını oyladı.
"Çevre ve Yaşam" kategorisinde Ali Fatih Akçay'ın "Doğal renkler", "Haber" kategorisinde Erçin Ertürk'ün "Yıkım" fotoğraflarını seçen Tohumcu, "Spor" kategorisinde ise Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" adlı fotoğrafına oy verdi.