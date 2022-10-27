Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinden çiftçilere Macar fiği ve yem bezelyesi desteği

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, üreticilere Macar fiği ve yem bezelyesi tohumu dağıttı.

Malkara ilçesinde gerçekleştirilen dağıtım töreninde konuşan, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, tarım ve hayvancılık sektöründe maliyetlerin arttığını söyledi.

Belediye olarak üreticilere destek olmaya devam ettiklerini ifade eden Albayrak, şunları kaydetti:

"Hayvancılarımızın kendi yemini kendilerinin üretmelerini teşvik etmek amacıyla Baklagil Yem Bitkileri Ekiliş Alanlarının Genişletilmesi Projemiz kapsamında Macar fiği ve yem bezelyesi tohum dağıtımı yapıyoruz. Baklagil yem bitkilerinin yetiştirilmesi, toprağın verimliliğini önemli ölçüde arttırmaktadır. Projedeki asıl hedefimiz bu bitkilerin ne kadar faydalı olduğunu, çiftçilerimizin uygulamalı olarak görmelerini sağlamak. 2014 yılında ilimizde yem bezelyesi ekilen alan 12 bin 910 dekar iken, projemizin de katkıları ile bu alanın 20 bin 564 dekara çıktığı resmi rakamlar ile ortadır. Verimli topraklarımızın bereketini sofralarımıza taşıyan siz değerli çiftçi ve besicilerimize desteğimiz devam edecek."

Programa, Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, Tekirdağ Bölgesi Tarım Kooperatifler Birliği Başkanı Ramazan Demirkıran, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Fatih Bakanoğulları ve çiftçiler katıldı.

Baklagil Yem Bitkileri Ekiliş Alanlarının Genişletilmesi Projesi kapsamında 661 üreticiye 63 bin kilogram yem bitkisi tohumu dağıtımı gerçekleştirildi.

Proje kapsamında bugüne kadar 3 bin 649 çiftçiye toplam 353 bin kilogram yem bitkisi tohumu dağıtıldı.