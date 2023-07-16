Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Ana Planı Toplantısı Gerçekleştirildi

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Ulaşım Ana Planı (TUAP) toplantısında, kentin ulaşım planlaması ve sorunları ele alındı. Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, vatandaşlara ekonomik, hızlı, konforlu ve güvenli bir ulaşım sağlamak için çalıştıklarını belirtti.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince, Ulaşım Ana Planı (TUAP) toplantısı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi ana hizmet binası Hasan Ali Yücel Salonunda gerçekleştirilen toplantıda, TUAP çalışmaları ile ilgili yetkililer tarafından sunum yapıldı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Tekirdağ'ın gelecekteki ulaşım planlamasını ortaya çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

Kentin mevcut durumdaki ulaşım ihtiyaçları ile ulaşım taleplerini karşılamaya yönelik stratejiler geliştirdiklerini vurgulayan Albayrak, kent içi ulaşımla ilgili sorunların tespitini ve bu sorunlara bir sistem bütünlüğü içerisinde daha kolay çözümler getireceklerini dile getirdi.

Vatandaşlara ekonomik, hızlı, konforlu ve güvenli bir şekilde ulaşım sağlamak adına çalıştıklarını anlatan Albayrak, "Ulaşım alanında yenilikçi ve sürdürülebilir projelerle kentin büyüme stratejilerini göz önüne alıyoruz. Çalışmalarını büyük bir titizlikle yürüttüğümüz TUAP çalışmalarında sona yaklaştık. Yüklenici firma yetkilileri ile durum değerlendirmesi yaptık." ifadelerini kullandı.