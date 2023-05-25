Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin Otobüsleri Yenileniyor

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraklerinden TEKULAŞ bünyesindeki otobüsler yenileniyor. Revizyon çalışmaları kapsamında yenilenen otobüsler hem vatandaşlara konforlu bir ulaşım imkanı sağlayacak hem de tasarruf edilecek.

Vatandaşlara il genelinde daha etkin ve verimli şekilde hizmet vermek amacıyla yatırımlarına devam eden Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraklerinden TEKULAŞ bünyesindeki otobüsler yenileniyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraklerinden TEKULAŞ bünyesinde faaliyet gösteren otobüsler, hem vatandaşlara konforlu bir ulaşım imkanı sağlamak hem de tasarruf etmek amacıyla revizyon çalışmaları kapsamında yenileniyor.

Baştan sona yenilenerek yeniden kullanıma uygun hale getirilen otobüsleri inceleyen Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, TEKULAŞ Genel Müdürü İlyas Küçükmidil'den otobüslerde yapılan revizyon çalışmaları ile ilgili bilgi aldı.

İnovasyona ve değişime önem verdiklerini belirten Başkan Albayrak, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımıza hizmet konusunda değişime ve yenilenmeye önem veriyoruz. Bunu yaparken de teknolojinin tüm imkanlarından faydalanıyor ve tasarruf yapıyoruz. Kaporta, boya ve iç aksesuar anlamında yıpranmış otobüsleri revizyon çalışmaları kapsamında baştan aşağı yeniliyor, bakımlarını yapıyor, bununla beraber yaptığımız tasarruf ile birlikte Büyükşehir Belediyemize, şehrimizin ekonomisine dolaylı olarak da ülke ekonomisine önemli bir katkı sağlıyoruz. Bugün yenileme çalışmaları tamamlanarak hizmete hazır hale getirilen örnek otobüsümüzü inceledik. Yenilenen araçlarımız ile birlikte hem vatandaşlarımıza daha konforlu bir ulaşım hizmeti verilecek hem de toplu taşımada sefer sayıları artırılacak. Vatandaşlarımıza konforlu ve güvenli bir ulaşım hizmeti vermek için daha güzel ve daha yaşanılabilir bir Tekirdağ için bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz."

Başkan Albayrak, TEKULAŞ Genel Müdürü İlyas Küçükmidil'den de yakın zamanda hizmete girecek; vatandaşların mobil uygulama, online ödeme, sanal kart ve temassız kredi kartı gibi birçok yenilikle ulaşım ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılayacağı Elektronik Ücret Toplama Sistemi süreci hakkında bilgi aldı.