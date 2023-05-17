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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, depremzedeleri ayağına getirdi

Güncel Haberler

Başkan Kadir Albayrak, misafir ettiği depremzedeleri belediye araçları ile belediye binasına getirtti.

Onca şeyden sonra depremzedeleri ayağına getirtti

TEKİRDAĞ - Türkiye'de gündem olan CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin skandal kararının ardından, Başkan Kadir Albayrak misafir depremzedeleri ayağına getirtti.

STK'lar tarafından açıklama yapıldığı sırada Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, daha önce misafir edip çıkarma kararı aldığı depremzede aileleri belediyeye ait araçlar ile belediye binasına getirdi. Bazı aileleri Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak makamında karşılarken, bazı aileler ise Başkan Albayrak ile görüşmek istemedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ - Güncel

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Halk Partisi Kadir Albayrak Türkiye Güncel Haberler

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