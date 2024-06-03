Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Balıkçılara Tekne Bakım Malzemesi Dağıttı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince 155 balıkçıya tekne bakım malzemesi dağıtıldı.

Tekne Bakım Projesi kapsamında hazırlanan koliler, Su Ürünleri Toptancı Hali'nde balıkçılara teslim edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, programda balıkçıların özverili bir mesleği yerine getirdiğini söyledi.

Verdikleri desteklerin balıkçılara bereketli kazançlar getirmesini temenni eden Yüceer, "Darda ve zorda olan bize ihtiyaç duyan her alanda esnafımızın ve üreticilerimizin yanındayız. Bugünde o sözlerden birini yerine getiriyoruz."dedi.

Yüceer ayrıca balıkçılara desteklerinin süreceğini dile getirdi.

Etkinlikte, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun ve Su Ürünleri Kooperatifleri Birlik Başkanı Yaşar Karayer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından balıkçılara, içerisinde macun ve boya bulunan koliler dağıtıldı.