Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Basın Mensuplarıyla Buluştu

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi. Albayrak, gazetecilerin önemli olduğunu ve tenkitlere her zaman ihtiyaç duyduklarını belirtti. Ayrıca, belediye olarak yaptıkları projeleri anlattı ve vatandaşlar için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Belediyede düzenlenen toplantıda konuşan Albayrak, gazetecilerin 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutladı.

Basın mensuplarının kendisinde ayrı bir yeri olduğunu ifade eden Albayrak, "Tenkit edilmeyen yerel yöneticiler güç zehirlenmesine uğrarlar. Güç zehirlenmesi içerisinde de hata yapma ihtimali yüksek olur. Sizlerin tenkitlerinize, sizlerin önerilerinize, her zaman ihtiyacımız var. Yapılan tenkitler hakaret boyutuna vardığı anda bizde üzülüyoruz. Ben kendi adıma değil bizi belediye başkanı seçen seçmenimiz adına üzülüyorum." dedi.

Albayrak, iki dönemdir belediye olarak önemli projeler yaptıklarını aktararak, vatandaş için çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından, Albayrak, Büyükşehir Belediye Genel Sekreteri Fatih Ünsal, Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Turhan Toprak ve daire başkanları gazetecilerin sorularını yanıtladı.