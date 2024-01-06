Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Ünal Bingül, Yılın Kareleri 2023 oylamasına katıldı
Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katıldı. Bingül, 5 farklı kategoride sunulan 147 fotoğrafı inceleyerek oylama yaptı.
Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri 2023" oylamasına katıldı.
Bingül, makamında gerçekleştirdiği oylamada, Türkiye ve dünya gündemini etkileyen, önemli uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan en etkileyici seçkideki 5 kategoride sunulan 147 fotoğrafı inceledi.
Bingül, "Deprem: Umut" adıyla oylamaya sunulan seçkiden Aytuğˆ Can Sencar'ın "Depremin umudu", İsrail yönetiminin savaş suçu niteliğindeki saldırıları hakkında delil kabul edilerek tarihe not düşen "Gazze: Kanıt" kategorisinden ise Belal Khaled'in "Anneye bakış" fotoğrafını oyladı.
"Çevre ve Yaşam" kategorisinde Oğuz Yeter'in "Boğaz'da Cumhuriyet kutlaması", "Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Gökyüzü akrobasisi" fotoğraflarını seçen Başsavcı Bingül, "Spor" kategorisinde ise Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" adlı fotoğrafına oy verdi.
Bingül, fotoğrafların hepsinin birbirinden anlamlı ve etkileyici olduğunu söyledi.