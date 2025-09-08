Tekirdağ Balıkçıları Poyrazın Ardından Denize Açıldı

Tekirdağ'da üç gündür etkili olan poyraz nedeniyle denize açılamayan balıkçılar, rüzgarın dinmesiyle birlikte istavrit umuduyla Marmara Denizi'ne açıldı.

Zorunlu paydos döneminde tekne ve ağ bakımlarını tamamlayan balıkçılar, sezonun bereketli geçmesi için yeniden denizde nasiplerini aramaya başladı.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şiddetli rüzgar nedeniyle verilen aranın sona erdiğini söyledi.

Denizde daha çok istavrit ve hamsi görüldüğünü ifade eden Pehlivanoğlu, "Sezon yeni başladı, zamanla balık artarsa balıkçı arkadaşlarımız daha çok sevinecektir. İnşallah bol balıkla kıyıya dönecekleri bir sezon olur." dedi.

Balıkçılardan Hüseyin Oğuz da havaların normale dönmesiyle yeniden ağlarını denize bıraktıklarını belirtti.