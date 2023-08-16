Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsünde Trakya İlkeren üzümü hasadı başladı

Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü'nde Türkiye'nin en erkenci üzümü olarak bilinen Trakya İlkeren üzümünün hasadı başladı. Üzüm, enstitüye ait bağlarda işçiler tarafından hasat edildikten sonra satış noktalarına gönderiliyor. Trakya İlkeren üzümü, bağ hastalıklarına dayanıklı olması ve yüksek piyasa değeriyle dikkat çekiyor.

Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsünde, Türkiye'nin en erkenci üzümü olarak bilinen "Trakya İlkeren" üzümünün hasadı başladı.

Sabahları enstitüye ait bağlarda işçilerin hasat ettiği üzüm, kasalara doldurulduktan sonra traktörlerle kent merkezindeki satış noktalarına gönderiliyor.

Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Mehmet Ali Kiracı, Trakya İlkeren üzümünün 1991 yılında ülke bağcılığına kazandırılan önemli bir üzüm çeşidi olduğunu söyledi.

Salkım ağırlığı 500-600 gram civarında olan üzümün erken hasat edilmesinden dolayı piyasa değerinin yüksek olduğunu vurgulayan Kiracı, "Bu sene iklim koşulları üzümün olgunlaşmasını 10 gün kadar geciktirdi. İlkbahar dönemindeki yağışlar bağlarda önemli hastalıklarla mücadelede etkin ilaçlamayı zorunlu kıldı. Enstitü olarak satışa sunduğumuz üzümlerimiz sağlıklı ve kaliteli. İlaçlama zamanına ve tarihine dikkat ederek hasadımızı yapıyoruz." dedi.

Kiracı, Trakya İlkeren üzümünün birçok çeşide göre, bağ hastalıklarına daha dayanıklı olduğunu bir dekar bağdan ortalama 2 ton üzüm alınabileceğini ifade etti.